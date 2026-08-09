Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Cospicua
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Cospicua, Malta

;
casas independientes
14
15 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situado en la zona de Bormla UCA, este encantador adosado ofrece un excelente potencial para…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
BORMLA (COSPICUA) Este adosado bien construido está lleno de auténtico carácter, mostrando d…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 1 habitacion en Cospicua, Malta
Casa 1 habitacion
Cospicua, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
SOLE AGENCY - Al entrar en el vestíbulo de este diseñador terminó Casa de Personaje uno entr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 3 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Amplia casa adosada en Bormla con 12 habitaciones, un encantador patio interno, un patio pri…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada doble frente en Cospicua. Convertido de una manera muy alta. Ofrecido en forma …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Cospicua, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una maisonette única en una zona tranquila de Uca en Cospicua. Consta de 3 dormitorios (prin…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una rara oportunidad para adquirir un adosado de 3 dormitorios en el corazón de Bormla, una …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Un adosado naturalmente iluminado situado en la mejor parte de Cospicua.La propiedad consta …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un adosado de esquina no convertido situado dentro de las tres ciudades históricas, gozando …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Cottonera en las 3 ciudades de Cospicua, Una gran casa adosada con autoridad de planificació…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 11 habitaciones en Cospicua, Malta
Villa 11 habitaciones
Cospicua, Malta
Habitaciones 11
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
Experience Luxurious Living in Kappara: Exquisite Semi-Detached Villa for Sale in Elite Malt…
$1,16M
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Cospicua, Malta
Casa 2 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una casa adosada de dos dormitorios en Bormla. Esta propiedad consta de un coche garaje call…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Una casa de 4 dormitorios en Bormla con increíbles vistas. Esta propiedad consta de cocina/c…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Una Maisonette de planta baja de 2 dormitorios en una zona central en Cospicua.Esta maisonet…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Cospicua, Malta
Casa 3 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una casa adosada muy bien cuidada con un amplio salón / comedor, cocina independiente y aseo…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir