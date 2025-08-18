Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Bungalow con garaje en venta en Northern Region, Malta

Naxxar
4
Bahía de San Pablo
4
3 propiedades total found
Bungalow Bungalow 8 habitaciones en Qawra, Malta
Bungalow Bungalow 8 habitaciones
Qawra, Malta
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 440 m²
Número de plantas 2
Situado muy cerca del impresionante paseo marítimo de Qawra, este exquisito bungalow indepen…
$1,94M
Bungalow Bungalow 7 habitaciones en Naxxar, Malta
Bungalow Bungalow 7 habitaciones
Naxxar, Malta
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 490 m²
Número de plantas 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19M
Bungalow Bungalow 8 habitaciones en Qawra, Malta
Bungalow Bungalow 8 habitaciones
Qawra, Malta
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 440 m²
Número de plantas 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
$1,70M
