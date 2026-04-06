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Bungalow en venta en Naxxar, Malta

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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Naxxar, Malta
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Un Bungalow de Diseñador totalmente amueblado en una de las Maltas más prestigioso Zonas de …
Precio en demanda
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Naxxar, Malta
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Un bungalow totalmente de 1.100m2 con impresionantes vistas al mar en esta zona tan solicita…
Precio en demanda
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Bungalow Bungalow 7 habitaciones en Naxxar, Malta
Bungalow Bungalow 7 habitaciones
Naxxar, Malta
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 490 m²
Número de plantas 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19M
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Bahar ic Caghaq, Malta
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Bahar ic Caghaq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Altamente terminado Bungalow situado sobre un tumolo con piscina grande y jardín maduro disf…
Precio en demanda
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Naxxar, Malta
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 4
San Pawl Tat-Targa, Naxxar - Un moderno y excepcional bungalow de 4 dormitorios totalmente i…
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