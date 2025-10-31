Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Central Region
  4. Comercial
  5. Oficina

Oficinas en Venta en Central Region, Malta

Sliema
3
Oficina Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Oficina en Msida, Malta
Oficina
Msida, Malta
Nº de cuartos de baño 1
Espacio de oficina Dúplex construido en el centro de Msida. Más de 130m2 de espacio abierto…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Oficina en Sliema, Malta
Oficina
Sliema, Malta
Un ático de oficina dúplex Sliema con terraza y espacio aéreo, con un total de 60m2 de super…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Oficina en Sliema, Malta
Oficina
Sliema, Malta
Espacio de oficina en Sliema: Ideal para Negocios y Belleza ? Ubicación: Central Sliema ? H…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Oficina en Sliema, Malta
Oficina
Sliema, Malta
Office for Sale in Prime Sliema Location Approx. 75 sqm Located in the heart of Sliema, th…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Oficina en Msida, Malta
Oficina
Msida, Malta
Nº de cuartos de baño 1
Ready Built Office - Class 4A - in Central Msida. 83m2 espacio abierto incluyendo WC Termin…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Central Region

bienes raíces comerciales
inversiones inmobiliarias
Realting.com
Ir