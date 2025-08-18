Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Inversiones Inmobiliarias en Central Region, Malta

6 propiedades total found
De inversiones en Santa Venera, Malta
De inversiones
Santa Venera, Malta
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Completamente desprendido, esquina Palazzo en la zona del acueducto de St Venera. Se encuen…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Balzan, Malta
De inversiones
Balzan, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Una rara oportunidad para adquirir un PALAZZO Prestigioso e imponente, en una parte buscada …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Birkirkara, Malta
De inversiones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Situado en esta zona tranquila de este pueblo se encuentra este singular Palazzo, convertido…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Balzan, Malta
De inversiones
Balzan, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un gran Palazzo, situado en el corazón de este encantador pueblo de Balzan. La propiedad con…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Sliema, Malta
De inversiones
Sliema, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Ubicado en una de las carreteras más prestigiosas y buscadas a pocos minutos de la playa, es…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Lija, Malta
De inversiones
Lija, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Un Palazzo sobresaliente en el corazón de Lija, compuesto por un gran hall de entrada que co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
