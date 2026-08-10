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Apartamentos en venta en Vilnius city municipality, Lituania

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Vilna
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297 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 3
Área 74 m²
Piso 1/3
Área de precaución Valacama - la mañana cuando despiertes junto con la chupadora de aves y l…
$389,212
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Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
Apartamento 1 habitación
Vilna, Lituania
Habitaciones 1
Área 40 m²
Piso 1/5
¡Vendido el CASTLE LEAD 1 en FABIJONICS! _ PRINCIPIOS: - Cómoda primera planta; - Inodoro y …
$139,763
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 40 m²
Piso 2/3
SOLID INSTALLATION Clase A + + 2 CABLES have beenEN A LOAD CONSTRUCTION PROJECT - MASTER G. …
$216,229
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Apartamento 5 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 5 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 5
Área 118 m²
Piso 4/4
Prestine Un amplio apartamento de 117,91 metros cuadrados (3477 Eur / sq.m.) con calefacción…
$473,381
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 5/5
Con 34 metros cuadrados, 2 CASTALISED EN MARKUČIŲ, PAT VILNELE. ¿Buscando un hogar donde el …
$139,063
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Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
Apartamento 1 habitación
Vilna, Lituania
Habitaciones 1
Área 35 m²
Piso 1/5
Enviar espacio 1 CASTLE BUT EN FABIJONICS PRINCIPIOS: * TODO PARA VIVAR, TIEK INVESTMENT; *…
$128,571
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 55 m²
Piso 9/12
Enviar sus dos tablas han sido enviadas con la coordinación común en las baluas. PRINCIPIOS…
$114,053
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Apartamento 3 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 3
Área 82 m²
Piso 1/3
Apartamento de dos plantas con patio privado. Cómodo lugar en Pašilaičiai microdistritos pue…
$339,855
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Apartamento 3 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 3
Área 67 m²
Piso 2/5
Muy buen diseño, limpio, cálido apartamento de 3- con sótano, Nuevo Vilnius, Parko str. PRI…
$190,711
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 27 m²
Piso 1/4
VENTAS EN NUEVO PROYECTO MOODS, ATENCIÓN PRINCIPIOS: Una clase de energía +; De una capacid…
$113,593
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Apartamento 3 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 3
Área 63 m²
Piso 4/5
VENTA DE UNA APDAILA PARTIAL EN UN PROYECTO DE CALIDAD NUEVA Y EXCLUSIVA EN EL SEA! ¡Pero v…
$245,656
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Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
Apartamento 1 habitación
Vilna, Lituania
Habitaciones 1
Área 33 m²
Piso 9/9
OPEN DOMESTIC DAY, durante el cual usted puede visitar el apartamento, verlo, evaluarlo y di…
$123,974
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Apartamento 3 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Vilna, Lituania
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Área 70 m²
Piso 5/9
SAID EN HOURS CON AUTOMOBILE PLACE OF SALE AND THE ERDUS BALKON ............................…
$317,691
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 34 m²
Piso 3/4
El PROYECTO DE RESULTACIÓN LOMA ha sido enviado al COMPLETO - VILNIUS HEAD! Viviendo en el m…
$255,782
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 3/3
En venta es un acogedor y bien equipado apartamento de 2 habitaciones con balcón en una casa…
$213,995
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 50 m²
Piso 4/4
Apartamento de 2 habitaciones en venta en Skirmums, Karaviý g. Te invito a contactar con ust…
$159,429
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 35 m²
Piso 1/9
VENTA DE NUEVAS Y MODERABLES SUREMONATED, DAR INDEPENDENT, BUILDING ON THE SECOND CIRCUMSTAN…
$149,801
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Apartamento 4 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 4
Área 146 m²
Piso 9/9
La exclusión del cuerpo se mantuvo con los 77 KV. ------------------------------------------…
$744,718
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Apartamento 3 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 3
Área 55 m²
Piso 1/4
VENTA DE YACK Y LUZ EN EL PROYECTO "WINE" EN CILAITUS Te invitamos a que estés en el Día Ab…
$287,872
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Apartamento 2 habitaciones en Salos, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Salos, Lituania
Habitaciones 2
Área 52 m²
Piso 4/6
¡Vendido en dos esposas en los GRIGICTS, VILNIUS MIESTE! ¡El apartamento es gratuito y listo…
$175,039
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
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Piso 3/8
¡Los SWITZERLAND y los SPREAS DE ALIANZA DE RESIDENCIA DE 2 CABLES han sido nuevos! _ FORMER…
$282,675
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Apartamento 3 habitaciones en Vilna, Lituania
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Piso 1/6
FUESTA LA PERSONA DE LOS DÍAS PERUTTER 2026-03-15 De 12 a 16 EEL, POR LO QUE EN RESERVA DE P…
$384,380
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Área 82 m²
Piso 3/5
VENTA DE INSTALLATED, ITIN SPACE BUT, SENAMIESTIS, DRAWN UP IN NEW A. VIVULSKY G. Prospectiv…
$391,130
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Piso 5/7
VENTA DE UNA APDAILA PARTIAL EN UN PROYECTO DE CALIDAD NUEVA Y EXCLUSIVA EN EL SEA! ¡Pero v…
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Área 56 m²
Piso 2/3
En venta es un acogedor y bien equipado apartamento de 2 habitaciones en una casa reformada,…
$289,855
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Apartamento 3 habitaciones en Vilna, Lituania
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Área 73 m²
Piso 4/7
Enviando al 3er SPACE, 73 metros cuadrados. Objeto de vídeo: https: / / youtu ge / yVja3BE8…
$465,731
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Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
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Área 27 m²
Piso 1/9
SALES YAUKUS 1 CASTLE BUT STRATEGY EN LOCACIÓN SOSTENIBLE! Este apartamento de una habitaci…
$116,765
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Piso 6/7
VENTA DE UNA APDAILA PARTIAL EN UN PROYECTO DE CALIDAD NUEVA Y EXCLUSIVA EN EL SEA! Descubr…
$224,051
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Área 59 m²
Piso 1/7
El apartamento está situado a pocos minutos del centro de la ciudad, pero en un ambiente tra…
$368,173
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Habitaciones 5
Área 159 m²
Piso 2/4
VENTA DEL ESPACIO CON 5 CABLES M. K. ČIURLIONIO G., VILNIAUS CENTRE M. K. Čiurlionis La call…
$993,484
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Tipos de propiedades en Vilnius city municipality

1 habitación

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