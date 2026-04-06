Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Klaipėda City Municipality
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo propiedad en Klaipeda City Municipality, Lituania

Klaipeda
13
14 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Klaipeda, Lituania
Apartamento 1 habitación
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 1
Área 29 m²
Piso 3/5
EL TIPO DE ESTUDIO SERÁ RENDERADO EN EL SEGUNDO CENTRO Casa renovado, los capitanes del apa…
$495
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propiedad comercial 13 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 13 m²
Klaipeda, Lituania
Área 13 m²
Piso 1
$348
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propiedad comercial 84 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 84 m²
Klaipeda, Lituania
Área 84 m²
Piso 1
$1,025
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Parcelas en Klaipeda, Lituania
Parcelas
Klaipeda, Lituania
LOCAL FOR Your BUSINESS --------------------------------------------------------------------…
$2,424
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propiedad comercial 50 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 50 m²
Klaipeda, Lituania
Área 50 m²
Piso 1
$290
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propiedad comercial 100 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 100 m²
Klaipeda, Lituania
Área 100 m²
Piso 2
$464
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propiedad comercial 170 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 170 m²
Klaipeda, Lituania
Área 170 m²
Piso 1
$1,281
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propiedad comercial 4 254 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 4 254 m²
Klaipeda, Lituania
Área 4 254 m²
Piso 1
$19,727
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 2 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 2
Área 55 m²
Piso 3/4
CANDLING 2 CAPSULES PERO EN CENTRO Casa renovado, los capitanes del apartamento reparados! …
$750
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propiedad comercial 147 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 147 m²
Klaipeda, Lituania
Área 147 m²
$1,623
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propiedad comercial 196 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 196 m²
Klaipeda, Lituania
Área 196 m²
Piso 2
$1,391
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propiedad comercial 13 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 13 m²
Klaipeda, Lituania
Área 13 m²
Piso 2
$243
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propiedad comercial 51 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 51 m²
Klaipeda, Lituania
Área 51 m²
Piso 4
$297
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 4 habitaciones en Klaipeda, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Klaipeda, Lituania
Habitaciones 4
Área 85 m²
Piso 5/6
En la ciudad vieja de Klaipeda, en la casa construida a orillas del río Danė en 2025, hay cu…
$1,744
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių

Tipos de propiedades en Klaipeda City Municipality

apartamentos
bienes raíces comerciales
Realting.com
Ir