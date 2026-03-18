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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Klaipeda City Municipality, Lituania

Klaipeda
10
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10 propiedades total found
Propiedad comercial 51 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 51 m²
Klaipeda, Lituania
Área 51 m²
Piso 4
$297
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Propiedad comercial 4 254 m² en Klaipeda, Lituania
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Klaipeda, Lituania
Área 4 254 m²
Piso 1
$19,727
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Propiedad comercial 13 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 13 m²
Klaipeda, Lituania
Área 13 m²
Piso 1
$348
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Propiedad comercial 50 m² en Klaipeda, Lituania
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Klaipeda, Lituania
Área 50 m²
Piso 1
$290
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Propiedad comercial 170 m² en Klaipeda, Lituania
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Klaipeda, Lituania
Área 170 m²
Piso 1
$1,281
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Propiedad comercial 100 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 100 m²
Klaipeda, Lituania
Área 100 m²
Piso 2
$464
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Propiedad comercial 147 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 147 m²
Klaipeda, Lituania
Área 147 m²
$1,623
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Propiedad comercial 13 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 13 m²
Klaipeda, Lituania
Área 13 m²
Piso 2
$243
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Propiedad comercial 84 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 84 m²
Klaipeda, Lituania
Área 84 m²
Piso 1
$1,025
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Propiedad comercial 196 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 196 m²
Klaipeda, Lituania
Área 196 m²
Piso 2
$1,391
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