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Propiedades residenciales en venta en Dovilu seniunija, Lituania

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casas independientes
4
4 propiedades total found
Casa en Ketvergiai, Lituania
Casa
Ketvergiai, Lituania
Área 166 m²
Lituania, distrito de Klaipėda, comuna de Dovilai, aldea de Ketvergiai, calle Lietuvininkú 4…
$58,637
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Casa 4 habitaciones en Svepeliai, Lituania
Casa 4 habitaciones
Svepeliai, Lituania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Lithuania, Klaipėda district, Jonušai village, Lymanto street 33 (former Memel area). Fully …
$408,318
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Casa 5 habitaciones en Ketvergiai, Lituania
Casa 5 habitaciones
Ketvergiai, Lituania
Habitaciones 5
Área 327 m²
Lithuania, Klaipėda district, Ketvergiai village, in a very beautiful place, near the forest…
$386,572
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Casa 5 habitaciones en Ketvergiai, Lituania
Casa 5 habitaciones
Ketvergiai, Lituania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Número de plantas 2
Lituania, distrito de Klaipėda, pueblo de Ketvergiai (antiguo área de Memel), en una ubicaci…
$275,339
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Parámetros de las propiedades en Dovilu seniunija, Lituania

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