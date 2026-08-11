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Propiedades residenciales en venta en Alytus, Lituania

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apartamentos
7
casas independientes
14
21 propiedad total found
Casa en Alytus, Lituania
Casa
Alytus, Lituania
Área 129 m²
Número de plantas 1
NUEVA HOUSEHOLD QUARTERAL PARA NEMUNO -- Uno de los lugares más hermosos y cómodos para la …
$331,779
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Apartamento 2 habitaciones en Alytus, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Alytus, Lituania
Habitaciones 2
Área 43 m²
Piso 2/3
Los locales se utilizan actualmente como firma de abogados, por lo que el apartamento tambié…
$114,020
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Apartamento 3 habitaciones en Alytus, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Alytus, Lituania
Habitaciones 3
Área 61 m²
Piso 4/5
CALIDAD DE NO PROCURACIÓN COMCOMMERCIAL - VENTA DE TALLO ALREADY 3 CAPSULES Para aquellos q…
$160,287
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TekceTekce
Apartamento 1 habitación en Alytus, Lituania
Apartamento 1 habitación
Alytus, Lituania
Habitaciones 1
Área 35 m²
Piso 7/9
GERA INVESTMENT FOR LIVING! Si quieres vivir alto, admirar vistas panorámicas de la ciudad,…
$73,086
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Casa en Alytus, Lituania
Casa
Alytus, Lituania
Área 42 m²
Número de plantas 1
Buscando bienes raíces baratos con potencial real La parte 41,79 metros cuadrados de la cas…
$21,994
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Casa en Alytus, Lituania
Casa
Alytus, Lituania
Área 35 m²
Número de plantas 1
COMPARTIR PARTE HOGAR ALYTUJE!!! Se vende parte de la casa en el casco antiguo de Nemuno g.,…
$22,869
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Casa en Alytus, Lituania
Casa
Alytus, Lituania
Área 54 m²
Número de plantas 1
Casa auténtica, reformada en Rumšiškės, Topolicido g. 25 - con una prūda, granja y la oportu…
$91,585
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Casa en Alytus, Lituania
Casa
Alytus, Lituania
Área 293 m²
Número de plantas 2
Una casa espaciosa y luminosa de 2 plantas en Gintaro Street, Alytus! - ¿Buscando una vivien…
$145,715
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Apartamento 2 habitaciones en Alytus, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Alytus, Lituania
Habitaciones 2
Área 34 m²
Piso 3/5
SUBMITTED FOR INVESTMENT SELECTED FOR 2 CARBALANCES - ¿Está soñando con su primer hogar par…
$48,487
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Casa en Alytus, Lituania
Casa
Alytus, Lituania
Área 318 m²
Número de plantas 2
RESOLUCIÓN 6 HA - PARKAS ALYTAUS RAJONE El verdadero lujo de hoy no se mide en metros cuadr…
$539,238
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Apartamento 4 habitaciones en Alytus, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Alytus, Lituania
Habitaciones 4
Área 142 m²
Piso 3/3
Cerca de 142 KV.M. SPRETS Y LUZ CON LAMP ULONTS G. ¡ALYTAUS EN SENAMITERY! ¡Descúbrete en ca…
$156,506
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Casa en Alytus, Lituania
Casa
Alytus, Lituania
Área 135 m²
Número de plantas 1
VENTA CASA BLANCA EN ALYTAUS MIESTO CENTRE - SEISH GMBH ¿Ha soñado con invertir en el centr…
$158,237
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Apartamento 2 habitaciones en Alytus, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Alytus, Lituania
Habitaciones 2
Área 46 m²
Piso 5/5
Vendido 2 tablas con la firma para comprar - VINGIO G., ALYTUS - Apartamento de 2 habitacio…
$83,570
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Casa en Alytus, Lituania
Casa
Alytus, Lituania
Área 71 m²
Número de plantas 1
INVESTIGACIÓN ESTRATEGICA EN LA NATURALEZA La casa se vende con una gran parcela agrícola, …
$98,691
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Casa en Alytus, Lituania
Casa
Alytus, Lituania
Área 141 m²
Número de plantas 1
VENTA DE NUEVAS CONSTRUCCIÓN DE CASAS KAM, ALYTAUS RAJ. - NATURALEZA EN LA BASE - ¿Buscando …
$149,550
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Casa en Alytus, Lituania
Casa
Alytus, Lituania
Área 94 m²
Número de plantas 2
Una gran casa en venta en la comunidad de jardín "Berželis", adecuado para el invierno. Comu…
$73,902
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Casa en Alytus, Lituania
Casa
Alytus, Lituania
Área 99 m²
Número de plantas 1
UNA NUEVA CASA INSTALADA CON UNA LOW EN EL ALIMENTO EN EL AREA DE VIDZGIRIO Hay una casa de…
$219,857
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Casa en Alytus, Lituania
Casa
Alytus, Lituania
Área 78 m²
Número de plantas 2
PARTE DE NAMO EN SENAMIOR La parte de la casa se vende en el casco antiguo Šilelis g., estr…
$22,669
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Casa en Alytus, Lituania
Casa
Alytus, Lituania
Área 92 m²
Número de plantas 1
Sending LIVING HOUSEHOLD IN ALYTAUS SENAMIESTAS - RAW G. 15 Si usted está buscando una casa…
$69,147
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Casa en Alytus, Lituania
Casa
Alytus, Lituania
Área 204 m²
Número de plantas 2
CLASIFICADO EN EL BERD, QUE SE COMPLETÓ EN LA CIUDAD DE LA CARA EN EL GATVIRONIO DE ZAID 20…
$142,504
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Apartamento 1 habitación en Alytus, Lituania
Apartamento 1 habitación
Alytus, Lituania
Habitaciones 1
Área 36 m²
Piso 5/5
SUBMITTED PROCEDURES FOR THE ACTUAL SITUATION OF 1 KAMBARIO BUTTER IN THE SUFFICIENT GIVEN C…
$43,071
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