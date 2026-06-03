Centro de negocios SATEKLES BIZNESA CENTRS

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Next-Generation Class A Offices
Inaugurado en 2025, Satekles biznesa centrs es un complejo de oficinas de Clase A sostenible que cuenta con la prestigiosa certificación BREEAM Outstanding. Se adapta a las empresas que priorizan la calidad superior, la eficiencia energética y un espacio de trabajo inspirador.
Características clave y servicios:
Diseños flexibles: Espacios de oficina que ofrecen diseños altamente adaptables, acabados premium y tecnologías de construcción de última generación.
Bienestar: Áreas verdes de paisaje y terrazas diseñadas para la relajación de los empleados, la inspiración y la colaboración perfecta.
Ubicación estratégica: Situado en el distrito de negocios central de Riga, justo enfrente del centro comercial "Origo" y el próximo centro "Rail Baltica".
Infraestructura: A poca distancia a pie de Old Riga, transporte público y parques, mientras que el aeropuerto de Riga está a solo 20 minutos en coche.
Localización en el mapa
Riga, Letonia
Educación
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo