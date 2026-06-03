Centro de negocios SATEKLES BIZNESA CENTRS

Next-Generation Class A Offices Inaugurado en 2025, Satekles biznesa centrs es un complejo de oficinas de Clase A sostenible que cuenta con la prestigiosa certificación BREEAM Outstanding. Se adapta a las empresas que priorizan la calidad superior, la eficiencia energética y un espacio de trabajo inspirador. Características clave y servicios: Diseños flexibles: Espacios de oficina que ofrecen diseños altamente adaptables, acabados premium y tecnologías de construcción de última generación. Bienestar: Áreas verdes de paisaje y terrazas diseñadas para la relajación de los empleados, la inspiración y la colaboración perfecta. Ubicación estratégica: Situado en el distrito de negocios central de Riga, justo enfrente del centro comercial "Origo" y el próximo centro "Rail Baltica". Infraestructura: A poca distancia a pie de Old Riga, transporte público y parques, mientras que el aeropuerto de Riga está a solo 20 minutos en coche.