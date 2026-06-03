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Centro de negocios SATEKLES BIZNESA CENTRS

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ID: 37939
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1555
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 3/6/26

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  • País
    Letonia
  • Ciudad
    Riga
  • Dirección
    Satekles iela, 1

Características del objeto

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  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025

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Next-Generation Class A Offices Inaugurado en 2025, Satekles biznesa centrs es un complejo de oficinas de Clase A sostenible que cuenta con la prestigiosa certificación BREEAM Outstanding. Se adapta a las empresas que priorizan la calidad superior, la eficiencia energética y un espacio de trabajo inspirador. Características clave y servicios: Diseños flexibles: Espacios de oficina que ofrecen diseños altamente adaptables, acabados premium y tecnologías de construcción de última generación. Bienestar: Áreas verdes de paisaje y terrazas diseñadas para la relajación de los empleados, la inspiración y la colaboración perfecta. Ubicación estratégica: Situado en el distrito de negocios central de Riga, justo enfrente del centro comercial "Origo" y el próximo centro "Rail Baltica". Infraestructura: A poca distancia a pie de Old Riga, transporte público y parques, mientras que el aeropuerto de Riga está a solo 20 minutos en coche.

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