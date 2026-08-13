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Villas en venta en Unione di comuni Montana Lunigiana, Italia

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Villa en Villafranca in Lunigiana, Italia
Villa
Villafranca in Lunigiana, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
La villa de estilo Liberty se encuentra en Villafranca-in-Lunidjan, región de Toscana. La vi…
$1,27M
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