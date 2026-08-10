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Apartamentos en venta en Unione dei comuni della Versilia, Italia

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2 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Viareggio, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Viareggio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
RO-290818. Precioso apartamento espacioso en la ciudad de ViareggioHermoso apartamento ampli…
$703,320
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 5 habitaciones en Marina di Pietrasanta, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Marina di Pietrasanta, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 181 m²
Tonfano frente al mar, villa adosada con terrazas con vistas al mar que consta de: salón-com…
$1,64M
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