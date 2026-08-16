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Apartamentos en venta en Unione dei comuni del Medio Verbano, Italia

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Apartamento 2 habitaciones en Leggiuno, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Leggiuno, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 170 m²
FP-T371. Apartamento en la ciudad de Lejuno. Lago MaggioreEn Lejuno, en el lado este del lag…
$586,100
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Agencia
Red Feniks Montenegro
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