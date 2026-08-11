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Casas en Venta en Teramo, Italia

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Unione dei Comuni della Val Vibrata
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Giulianova
8
Tortoreto
6
Martinsicuro
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27 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Tortoreto, Italia
Villa 6 habitaciones
Tortoreto, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 320 m²
EC- La casa está recién construida, en Tortoreto.La villa consta de tres niveles con una sup…
$363,382
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Villa 5 habitaciones en Giulianova, Italia
Villa 5 habitaciones
Giulianova, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 520 m²
ARH-180220-1. Pola de la Universidad de Investigación y Producción de Pilotos de la Universi…
$820,540
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Villa 4 habitaciones en Giulianova, Italia
Villa 4 habitaciones
Giulianova, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 240 m²
EC-181219-2. Tardía de la República de Bulgaria, "Información de la Comunidad de la Comunida…
$644,710
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Adosado Adosado 11 habitaciones en Giulianova, Italia
Adosado Adosado 11 habitaciones
Giulianova, Italia
Habitaciones 11
Área 350 m²
Casa unifamiliar con jardín de 1.000 metros cuadrados Dispuestos en dos plantas de 150 metro…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Giulianova, Italia
Villa 4 habitaciones
Giulianova, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 230 m²
IT- Venta casa de dos plantas con una superficie de 230 metros cuadradosVenta es una casa de…
$257,884
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Villa en Giulianova, Italia
Villa
Giulianova, Italia
Área 500 m²
BG-AH09U . Kлассическая вилла в GiulianovaЭлегантная виллла в классическом стиле, расположен…
$3,52M
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Villa 6 habitaciones en Giulianova, Italia
Villa 6 habitaciones
Giulianova, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 450 m²
IT-200618. Viala en el distrito de investigación, "Construcción de la región", "Conferencia …
$843,984
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Villa 6 habitaciones en Tortoreto, Italia
Villa 6 habitaciones
Tortoreto, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 320 m²
EC-181219-1. Casa de nueva construcción en TortoretoLa villa consta de tres niveles con una …
$363,382
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Villa 4 habitaciones en Pineto, Italia
Villa 4 habitaciones
Pineto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 190 m²
EC-181219-7. Vialzulya, Panaya de la República de China, Pana de la Pana de la Pana de la Pa…
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Casa en Tortoreto, Italia
Casa
Tortoreto, Italia
Área 1 500 m²
Lote artesanal de 2.000 metros cuadrados en los primeros suburbios del país, fácil acceso a …
Precio en demanda
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Villa 5 habitaciones en Tortoreto, Italia
Villa 5 habitaciones
Tortoreto, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 250 m²
EC- Ofrecemos a la venta una elegante villa con vistas al marEn la hermosa ciudad de Tortore…
$1,29M
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Casa en Colonnella, Italia
Casa
Colonnella, Italia
Área 200 000 m²
Apartamento en el centro histórico en el segundo piso sin ascensor en un edificio de solo tr…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Martinsicuro, Italia
Villa 4 habitaciones
Martinsicuro, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 230 m²
EC-181219. Villa con hermosas vistas al mar en venta en MartinsicuroVilla con hermosas vista…
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Villa 3 habitaciones en Colonnella, Italia
Villa 3 habitaciones
Colonnella, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 200 m²
EC-181219-5. Villa en ColonnellaVilla en la ciudad de Colonnella a solo cinco minutos de la …
$322,355
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Villa 6 habitaciones en Atri, Italia
Villa 6 habitaciones
Atri, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 280 m²
IT-060718. Villa exclusiva con vistas al mar. Cerca de AtriVilla exclusiva con vistas al mar…
$350,488
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Villa 4 habitaciones en Mosciano SantAngelo, Italia
Villa 4 habitaciones
Mosciano SantAngelo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 200 m²
CE-. PUBLICACIÓN DE LA UBRA (TAG1> ( таунхаус дуплекс ) В самом престижаом районе годанжль; …
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Villa 4 habitaciones en Pineto, Italia
Villa 4 habitaciones
Pineto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 190 m²
CE-. Vialya en el distrito de Prutas de Pruilo en el distrito 3 de la región, en el distrito…
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Casa en Scapriano, Italia
Casa
Scapriano, Italia
Área 2 300 m²
Parcela edificable en una zona residencial en una posición panorámica factible Volumen mc 22…
$186,020
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Villa 4 habitaciones en Tortoreto, Italia
Villa 4 habitaciones
Tortoreto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
EC- Casa totalmente reformada con piscina y jardín 2100 metros cuadradosTortoreto Alto: Casa…
$527,490
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Villa 6 habitaciones en Corropoli, Italia
Villa 6 habitaciones
Corropoli, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 800 m²
BG-V801 Villa privada de estilo clásico en San OmeroVilla privada de estilo clásico, situada…
$1,76M
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Villa 6 habitaciones en Villa Rosa, Italia
Villa 6 habitaciones
Villa Rosa, Italia
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Dormitorios 5
Área 300 m²
BG-H112 Chalet privado con jardín, Alba AdriáticoVilla privada junto al mar en Alba Adriatic…
$2,58M
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Villa 3 habitaciones en Colonnella, Italia
Villa 3 habitaciones
Colonnella, Italia
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Dormitorios 2
Área 200 m²
CE-. Вилла в городе КолоннеллаВилла в городе Колоннелла всего в пяти минутах от пляжа и в не…
$322,355
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Villa 4 habitaciones en Pineto, Italia
Villa 4 habitaciones
Pineto, Italia
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Dormitorios 3
Área 190 m²
EC-130218. Vialla de la Universidad de Alemania. Abate. ИталияПредлагаем на продажу дом в го…
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Villa 4 habitaciones en Martinsicuro, Italia
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Martinsicuro, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 230 m²
EC- Villa con hermosas vistas al mar en venta en MartinsicuroLa villa, con una superficie de…
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Adosado Adosado 9 habitaciones en Colonnella, Italia
Adosado Adosado 9 habitaciones
Colonnella, Italia
Habitaciones 9
Área 180 m²
Viviendas individuales en construcción con estructura de madera Posición panorámica con vist…
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Villa 4 habitaciones en Tortoreto Lido, Italia
Villa 4 habitaciones
Tortoreto Lido, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
EC-181219-3. PTUYAZOYOYOYO YOYO YOYO YOYO YOYO YOYO YOYO YOYO YOYO YOYO YOYO YO YO YO YO YO …
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Villa 6 habitaciones en Giulianova, Italia
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Giulianova, Italia
Habitaciones 6
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Área 2 200 m²
CE-77. Brandy Viallaya. Dirección General de Pensión de Plegada de Plegalya, Pistola de Pis…
$3,28M
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