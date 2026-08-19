Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Teramo
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Teramo, Italia

;
Unione dei Comuni della Val Vibrata
4
Apartamento Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Tortoreto Lido, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Tortoreto Lido, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
EC-23. Apartamento de lujo en Tortreto Apartamento de lujo en venta en G. Tortoreto, en la p…
$586,100
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 4 habitaciones en Pineto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Pineto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 78 m²
RO-111016. Apartamento nuevo en un complejo de élite a 5 minutos del mar en PinettoApartamen…
$316,494
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 3 habitaciones en Colonnella, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Colonnella, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 67 m²
CE-. Futusky, Futusky, двух ванных комнат и балкона 14кв.м. с видом на море.   P.D. Y no; P.…
$269,606
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 4 habitaciones en Tortoreto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Tortoreto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
EC- Apartamento de lujo en venta en TortoretoApartamento de lujo en venta en G. Tortoreto, e…
$574,378
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 5 habitaciones en Silvi, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Silvi, Italia
Habitaciones 5
Área 90 m²
Apartamento de 90m2 100m del mar en un condominio de 4 unidades. Primera planta con dos dorm…
$127,889
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Controguerra, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Controguerra, Italia
Habitaciones 5
Área 75 m²
Apartamentos de primera planta con uno o dos dormitorios, baño, salón, cocina, balcón y terr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
TekceTekce

Tipos de propiedades en Teramo

3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Teramo, Italia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir