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Villas en venta en Sud Sardegna, Italia

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3 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en CadeseddaCalasetta, Italia
Villa 3 habitaciones
CadeseddaCalasetta, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 70 m²
IT-030420-1. Villa 70 metros cuadrados cerca de la playa, jardín 3700 metros cuadrados.Venta…
$293,050
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 habitaciones en CrabonaxaVillasimius, Italia
Villa 3 habitaciones
CrabonaxaVillasimius, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
We present to your attention a large house for 2 families 130-150 meters from the most famou…
$520,514
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Villa 8 habitaciones en CrabonaxaVillasimius, Italia
Villa 8 habitaciones
CrabonaxaVillasimius, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Superficie habitable 230 metros cuadrados.m., área total de 1500 metros cuadrados. m., 200/2…
$980,968
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