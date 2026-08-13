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Propiedades residenciales en venta en Sesto Calende, Italia

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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Abbazia, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Abbazia, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 240 m²
FP-T645. En Sesto Calenda se vende un ático con acabados de alta calidadEn Sesto Calenda, a …
$808,818
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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