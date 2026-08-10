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Villas en venta en Senigallia, Italia

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Villa 6 habitaciones en Senigallia, Italia
Villa 6 habitaciones
Senigallia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 078 m²
BG-V6001N Villa exclusiva con hermosas vistas al marVilla exclusiva situada en las colinas, …
$3,28M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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