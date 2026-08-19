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Apartamentos en venta en Sácer, Italia

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Alguer
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12 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 111 m²
OC-130319. Kavartorna в Порто-Черво. Brandy de la empresa, la aplicación de la ley de la emp…
$761,930
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento en Cannigione, Italia
Apartamento
Cannigione, Italia
Área 60 m²
IS-190717. A través de la construcción de la empresa. Brandy de la empresa. Это может показа…
$246,162
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Ático Ático 4 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Ático Ático 4 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
In the luxuriant and characteristic Porto cervo we propose a beautiful four-roomed flat with…
$1,53M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
In the luxuriant and characteristic Piazza del Principe we propose a splendid flat composed …
$755,454
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Apartamento 1 habitacion en Alguer, Italia
Apartamento 1 habitacion
Alguer, Italia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Venta de apartamentos con amplias terrazas panorámicas del desarrollador.Además, en la plant…
$290,478
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Apartamento 6 habitaciones en Sácer, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
In a residential context and close to the two beaches of Cala del Faro and a few minutes by …
$974,426
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TekceTekce
Apartamento 5 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Overlooking the harbour of Porto Cervo, a bright three-room flat on the first floor with a b…
$711,660
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Apartamento 11 habitaciones en Sácer, Italia
Apartamento 11 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 11
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Near a most beautiful beaches of Sardinia, we offer a nice duplex to sell. The property is l…
$2,74M
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Apartamento 4 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
We offer a nice flat consisting of 2 bedrooms and a magnificent terrace overlooking the sea.…
$1,04M
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Apartamento 1 habitacion en Alguer, Italia
Apartamento 1 habitacion
Alguer, Italia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 1
Descubre este encantador estudio situado en el corazón del barrio histórico de Alghero, perf…
$156,858
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Ático Ático 3 habitaciones en Alguer, Italia
Ático Ático 3 habitaciones
Alguer, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Este exclusivo ático es una oportunidad única para aquellos que buscan elegancia, comodidad …
$1,10M
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Apartamento 2 habitaciones en Sácer, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Located in a residential context and close to the two beaches of Cala del Faro and a few min…
$350,356
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Tipos de propiedades en Sácer

1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Sácer, Italia

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