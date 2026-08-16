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Casas en Venta en San Severino Marche, Italia

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Casa 7 habitaciones en San Severino Marche, Italia
Casa 7 habitaciones
San Severino Marche, Italia
Habitaciones 7
Área 120 m²
Número de referencia: N601Nombre de la propiedad: Casa Chigi IUbicación: en el puebloCiudad …
$81,384
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Casa 12 habitaciones en San Severino Marche, Italia
Casa 12 habitaciones
San Severino Marche, Italia
Habitaciones 12
Área 280 m²
Casa de campo para restaurar en dos niveles (100 + 100) m con una estructura de mampostería …
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