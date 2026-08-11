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Villas en venta en Rímini, Italia

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4 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Misano Adriatico, Italia
Villa 6 habitaciones
Misano Adriatico, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 420 m²
WW-MA01. Villa con jardín y acceso directo a la playaMisano (Mar Adriático) Villa con jardín…
$3,87M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Rímini, Italia
Villa 6 habitaciones
Rímini, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 050 m²
BG-CC814. Mansión de 1770 en los suburbios de RiminiEn los suburbios de Rimini, en el campo,…
$2,38M
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Red Feniks Montenegro
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Villa en Santa Giustina, Italia
Villa
Santa Giustina, Italia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Villa en venta en la zona de Rimini. El área total de la villa es de 350 metros cuadrados.m.…
$1,04M
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Villa 15 habitaciones en Riccione, Italia
Villa 15 habitaciones
Riccione, Italia
Habitaciones 15
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 380 m²
This villa, spread over four floors, is distinguished by its refined elegance and is strateg…
$1,37M
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Parámetros de las propiedades en Rímini, Italia

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Baratos
De lujo
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