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Casas en Venta en Pistoia, Italia

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3 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Pistoia, Italia
Villa 6 habitaciones
Pistoia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 7 020 m²
LD-1143. En la provincia de Pistoi en venta villa antigua de lujoNo lejos de las aguas terma…
$6,10M
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Casa en Ponte alla Pergola, Italia
Casa
Ponte alla Pergola, Italia
Área 450 m²
Renovado casa de campo de unos 340 metros cuadrados más accesorios Sótano con varias habitac…
$325,534
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Villa 5 habitaciones en Gallo, Italia
Villa 5 habitaciones
Gallo, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 760 m²
LD-0418. Casa Toscana de lujo en MontecatiniCasa Toscana de lujo en Montecatini entre Floren…
$3,87M
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