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Villas en venta en Pietrasanta, Italia

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Villa en Capriglia, Italia
Villa
Capriglia, Italia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 000 m²
Número de plantas 2
Una residencia del siglo XVIII situada en las colinas de Versilia con vistas a la costa tosc…
$14,52M
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