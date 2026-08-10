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Propiedades residenciales en venta en Pietrasanta, Italia

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2 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Marina di Pietrasanta, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Marina di Pietrasanta, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 181 m²
Tonfano frente al mar, villa adosada con terrazas con vistas al mar que consta de: salón-com…
$1,64M
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Villa en Capriglia, Italia
Villa
Capriglia, Italia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 000 m²
Número de plantas 2
Una residencia del siglo XVIII situada en las colinas de Versilia con vistas a la costa tosc…
$14,52M
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