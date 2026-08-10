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Villas en venta en Pesaro, Italia

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Villa 6 habitaciones en Pesaro, Italia
Villa 6 habitaciones
Pesaro, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 600 m²
BG-CC1089. Вилла с видом на Адриатическое мореВ Марке, Пезаро: в очень красивом, ландшафтном…
$2,13M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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