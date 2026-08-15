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Hoteles en venta en Pesaro e Urbino, Italia

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Hotel en Pesaro, Italia
Hotel
Pesaro, Italia
Habitaciones 115
Hotel de cuatro estrellas frente al mar con 115 habitaciones, restaurante, sala de conferencias, etc
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Hotel 2 000 m² en Gradara, Italia
Hotel 2 000 m²
Gradara, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 000 m²
BG-181115. Uникальный исторический объект, отель в ГрадараХарактеристики комплекса, общая пл…
$3,52M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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