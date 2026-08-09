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Edificios industriales en venta en Perugia, Italia

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Producción 7 200 m² en Foligno, Italia
Producción 7 200 m²
Foligno, Italia
Área 7 200 m²
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