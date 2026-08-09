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Locales comerciales en venta en Perugia, Italia

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5 propiedades total found
Propiedad comercial 2 500 m² en Foligno, Italia
Propiedad comercial 2 500 m²
Foligno, Italia
Área 2 500 m²
Propiedad comercial de 2.500 m2 totalmente alquilada (propiedad reformada) en una posición e…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 800 m² en Gualdo Cattaneo, Italia
Propiedad comercial 800 m²
Gualdo Cattaneo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 800 m²
KK-1413. Vagnor, Vibrskinya en UMBrani. Гуальро-КаттанеоВ Умбрии, примерно в 20 минутах от Г…
$2,87M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propiedad comercial 3 600 000 m² en Citta di Castello, Italia
Propiedad comercial 3 600 000 m²
Citta di Castello, Italia
Área 3 600 000 m²
Casa individual en posición panorámica en las afueras. Planta baja con garaje doble. Primer …
Precio en demanda
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TekceTekce
Propiedad comercial 80 m² en Castiglione del Lago, Italia
Propiedad comercial 80 m²
Castiglione del Lago, Italia
Área 80 m²
PO-040216-1. Terreno de 18000 m2 con dos edificios residenciales con una superficie total de…
$820,540
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Producción 7 200 m² en Foligno, Italia
Producción 7 200 m²
Foligno, Italia
Área 7 200 m²
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