Villas en venta en Penne, Italia

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Villa 4 habitaciones en Penne, Italia
Villa 4 habitaciones
Penne, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 275 m²
EC- Hermosa Villa (275 metros cuadrados) cerca del centro histórico de Loreto ApprutinoHermo…
$386,826
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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