Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Palermo
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Palermo, Italia

Casa Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Giuliana, Italia
Casa 4 habitaciones
Giuliana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
Número de plantas 2
Siciliana Dream Home con Panoramic Vistas en el pueblo medieval de GiulianaBienvenido a Giul…
$64,123
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
Deutsch
Villa en Cinisi, Italia
Villa
Cinisi, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
La propiedad está ubicada en el municipio de Cinisi, a 5 minutos de " Falcone e Borsellino "…
$494,865
Dejar una solicitud
Villa en Castronovo di Sicilia, Italia
Villa
Castronovo di Sicilia, Italia
La propiedad está ubicada en San Pietro, Castronovo di Sicilia. Consiste en una bodega que c…
$199,967
Dejar una solicitud
TekceTekce
Castillo en Palermo, Italia
Castillo
Palermo, Italia
Magnífico edificio en el lugar más hermoso de la capital de Sicilia Palermo, una superficie …
$21,77M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Hayat
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Palermo, Italia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir