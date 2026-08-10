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Casas en Venta en Montesilvano, Italia

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Casa en Montesilvano, Italia
Casa
Montesilvano, Italia
Área 6 000 m²
Lote frente a la playa de 6.000 metros cuadrados de los cuales 2.000 viviendas y 2.000 zonas…
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Adosado Adosado 13 habitaciones en Montesilvano, Italia
Adosado Adosado 13 habitaciones
Montesilvano, Italia
Habitaciones 13
Área 300 m²
Villa de 2020 nunca habitada con 17 m2 de tierra. Planta de sótano con sótano y baño. Planta…
$639,443
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