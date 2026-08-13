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Villas en venta en Monte Compatri, Italia

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Villa 4 habitaciones en Monte Compatri, Italia
Villa 4 habitaciones
Monte Compatri, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
PO-110317-1. Villa (venta) » Italia » Roma » Monte CompatriLa casa se encuentra en Parco dei…
$269,606
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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