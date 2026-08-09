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Apartamentos en venta en Macerata, Italia

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Apartamento 7 habitaciones en Macerata, Italia
Apartamento 7 habitaciones
Macerata, Italia
Habitaciones 7
Área 130 m²
Apartamento de 130 m2 en la segunda planta con ascensor tres dormitorios cuarto de baño saló…
$156,954
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Apartamento 9 habitaciones en Macerata, Italia
Apartamento 9 habitaciones
Macerata, Italia
Habitaciones 9
Área 150 m²
Apartamento dúplex (en dos niveles): planta baja con lavadero de baño de cocina en la primer…
$328,240
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