Villas en venta en Ispra, Italia

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Villa 6 habitaciones en Ispra, Italia
Villa 6 habitaciones
Ispra, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 350 m²
FP-T730. Villa moderna con una vista única del lago MaggioreVilla moderna con una vista únic…
$1,35M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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