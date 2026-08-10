Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Frosinone
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Frosinone, Italia

;
Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Hotel en Pescosolido, Italia
Hotel
Pescosolido, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
IT-200618-1. Manor-hotel en PescosolidoEn venta es una finca hotelera con un parque de 32.00…
$6,45M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir