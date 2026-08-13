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Villas en venta en Francavilla al Mare, Italia

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Villa 4 habitaciones en Francavilla al Mare, Italia
Villa 4 habitaciones
Francavilla al Mare, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
RO-171016. Hermosa Villa Alexandra en el corazón de ItaliaOferta única en el mercado inmobil…
$1,99M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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