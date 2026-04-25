Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Fiano Romano
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Fiano Romano, Italia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Fiano Romano, Italia
Villa 6 habitaciones
Fiano Romano, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 380 m²
IT-180618. Nueva villa de tres niveles no lejos de RomaCapena, Colle del Fagiano, a 25 km de…
$879,150
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir