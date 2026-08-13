Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Fano
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Fano, Italia

;
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Fano, Italia
Villa 6 habitaciones
Fano, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 770 m²
BG-CC1118. Brandy de la empresa (Conferencia), Panadería de la Universidad de China, 320 de …
$4,39M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir