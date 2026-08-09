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Locales comerciales en venta en Como, Italia

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4 propiedades total found
Propiedad comercial 700 m² en Acquaseria, Italia
Propiedad comercial 700 m²
Acquaseria, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 700 m²
LD-3580. Venta de agroturismo en las inmediaciones de ComoEn Brianz, en las inmediaciones de…
$17,00M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Hotel 340 m² en Laglio, Italia
Hotel 340 m²
Laglio, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 340 m²
IT-300418. ¡Vendido! Hotel on Lake Como en LaglioEn venta es un pequeño hotel en el lago Com…
$3,99M
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Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propiedad comercial 76 m² en Campione dItalia, Italia
Propiedad comercial 76 m²
Campione dItalia, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
El condominio ASTOR (donde se encuentra el apartamento) se encuentra en el centro de Campion…
$501,725
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TekceTekce
Almacén 849 m² en Carlazzo, Italia
Almacén 849 m²
Carlazzo, Italia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 849 m²
We offer a building with an artisan, commercial and residential use for what concerns the fi…
$1,48M
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