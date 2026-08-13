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Locales comerciales en venta en Certaldo, Italia

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1 propiedad total found
Propiedad comercial 1 400 m² en Certaldo, Italia
Propiedad comercial 1 400 m²
Certaldo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 400 m²
KK-1158. Viñedos, bodega en Certaldo - provincia de Florencia - ToscanaFinca, bodega a pocos…
$3,52M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
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