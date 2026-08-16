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Villas en venta en Calabria, Italia

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2 propiedades total found
Villa en Pizzo, Italia
Villa
Pizzo, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Parte de la villa de 8 V en venta en el complejo residencial del Pizzo Beach Club y # 8212; …
$266,050
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Villa en Pizzo, Italia
Villa
Pizzo, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Se vende villa totalmente amueblada en el parque de Portoada con un gran terreno ajardinado.…
$231,232
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Parámetros de las propiedades en Calabria, Italia

con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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