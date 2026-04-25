Villas en venta en Atri, Italia

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Villa 6 habitaciones en Atri, Italia
Villa 6 habitaciones
Atri, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 280 m²
IT-060718. Villa exclusiva con vistas al mar. Cerca de AtriVilla exclusiva con vistas al mar…
$350,488
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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