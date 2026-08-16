Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Ancona
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Ancona, Italia

;
Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Sirolo, Italia
Villa 4 habitaciones
Sirolo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 240 m²
BG-HICONS20U . Viala de la Universidad de China, Branch, Branch de la República de China, Br…
$1,58M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Senigallia, Italia
Villa 6 habitaciones
Senigallia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 078 m²
BG-V6001N Villa exclusiva con hermosas vistas al marVilla exclusiva situada en las colinas, …
$3,28M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Ancona, Italia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir