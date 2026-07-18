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Áticos con garaje en Venta Distrito de Tel-Aviv, Israel

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1 propiedad total found
Ático Ático 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 5/5
Mini-Penthouse en Holon, Zamenhof St.El único apartamento en su planta, en un nuevo edificio…
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Isrealty
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Parámetros de las propiedades en Distrito de Tel-Aviv, Israel

con Jardín
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