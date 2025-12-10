  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Or Akiva
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Or Akiva, Israel

Tel-Aviv
23
Jerusalén
29
Netanya
23
Haifa
1
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Or Akiva, Israel
de
$1,23M
BZH El departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera y alrededores presenta un prestigioso proyecto inmobiliario en Or Akiva, en la codiciada zona residencial "Or Yam". Situado junto a Cesarea, a pocos minutos de Hadera, la ciudad de Or Akiva goza de una ubicación estratégica que combina…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir