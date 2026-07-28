Barrio residencial A quelques pas de la mer

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
? Venta – Casa familiar con jardín en Netanya
¿Buscas una casa que ofrece hermosos volúmenes y un espacio exterior real?
Situado en la zona residencial de Neot Herzl, esta casa de 8 habitaciones desarrolla 300 m2 construidos y disfruta de un jardín privado de 150 m2, ideal para disfrutar del aire libre completo con familia o amigos.
✔️ 300 m2 construidos
✔️ Terreno de 300 m2
✔️ Jardín de 150 m2
✔️ 8 piezas
✔️ 3 baños
✔️ 4 aseos
✔️ Gran sótano que ofrece muchas instalaciones (playroom, oficina, gimnasio, espacio independiente...)
✔️ Hermosos volúmenes y espacios de vida generosos
Una casa diseñada para la vida familiar, combinando comodidad, espacio y exterior en un ambiente residencial agradable, cerca de escuelas, tiendas y ejes principales.
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo