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Barrio residencial A quelques pas de la mer

Netanya, Israel
de
$1,80M
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4
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ID: 39612
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    HaYedidut, 3

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? Venta – Casa familiar con jardín en Netanya ¿Buscas una casa que ofrece hermosos volúmenes y un espacio exterior real? Situado en la zona residencial de Neot Herzl, esta casa de 8 habitaciones desarrolla 300 m2 construidos y disfruta de un jardín privado de 150 m2, ideal para disfrutar del aire libre completo con familia o amigos. ✔️ 300 m2 construidos ✔️ Terreno de 300 m2 ✔️ Jardín de 150 m2 ✔️ 8 piezas ✔️ 3 baños ✔️ 4 aseos ✔️ Gran sótano que ofrece muchas instalaciones (playroom, oficina, gimnasio, espacio independiente...) ✔️ Hermosos volúmenes y espacios de vida generosos Una casa diseñada para la vida familiar, combinando comodidad, espacio y exterior en un ambiente residencial agradable, cerca de escuelas, tiendas y ejes principales.

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Netanya, Israel
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