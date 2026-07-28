Barrio residencial A quelques pas de la mer

? Venta – Casa familiar con jardín en Netanya ¿Buscas una casa que ofrece hermosos volúmenes y un espacio exterior real? Situado en la zona residencial de Neot Herzl, esta casa de 8 habitaciones desarrolla 300 m2 construidos y disfruta de un jardín privado de 150 m2, ideal para disfrutar del aire libre completo con familia o amigos. ✔️ 300 m2 construidos ✔️ Terreno de 300 m2 ✔️ Jardín de 150 m2 ✔️ 8 piezas ✔️ 3 baños ✔️ 4 aseos ✔️ Gran sótano que ofrece muchas instalaciones (playroom, oficina, gimnasio, espacio independiente...) ✔️ Hermosos volúmenes y espacios de vida generosos Una casa diseñada para la vida familiar, combinando comodidad, espacio y exterior en un ambiente residencial agradable, cerca de escuelas, tiendas y ejes principales.