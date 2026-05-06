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Barrio residencial Sublime penthouse avec piscine proche ben gourion

Tel-Aviv, Israel
de
$2,43M
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ID: 36070
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Struck, 10

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Nuevo edificio en construcción (Tama 38/2) Ático excepcional - muy raro 83m2 + 33m2 terraza en un nivel Ascensor y aparcamiento privado 2 dormitorios / 2 baños Ser conocido

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Tel-Aviv, Israel
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