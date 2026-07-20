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Barrio residencial Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion

Rishon LeZion, Israel
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$564,160
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ID: 38270
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Zeev Jabotinsky

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Apartamento 3.5 habitaciones en venta Jerusalem Street – Rishon LeZion ¿Busca un apartamento excelente para vivir o invertir en? ¡Este podría ser exactamente lo que necesitas! Detalles de la propiedad: ? 3.5 piezas ? Cerca de 70 m2 ? 3a planta en 3 ? Un apartamento por piso – máxima privacidad y tranquilidad ? Apartamento especialmente tranquilo, no expuesto en la calle Jerusalén ? Aparcamiento en acuerdo con la puerta eléctrica ? Bri (miklat) se ajusta a las normas del edificio ? 2 aire acondicionado ? Nuevo calentador de agua solar bajo garantía ? Apartamento en excelente estado, parcialmente renovado ? El edificio está siendo objeto de renovación externa Aspectos destacados: ✅ Ideal para vivir o invertir ✅ Total privacidad – un apartamento por piso ✅ Ambiente residencial tranquilo y agradable ✅ Potencial para la renovación del edificio ? Precio del marketing: 1,720,000 ?

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Rishon LeZion, Israel
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