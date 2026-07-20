Barrio residencial Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion

Apartamento 3.5 habitaciones en venta Jerusalem Street – Rishon LeZion ¿Busca un apartamento excelente para vivir o invertir en? ¡Este podría ser exactamente lo que necesitas! Detalles de la propiedad: ? 3.5 piezas ? Cerca de 70 m2 ? 3a planta en 3 ? Un apartamento por piso – máxima privacidad y tranquilidad ? Apartamento especialmente tranquilo, no expuesto en la calle Jerusalén ? Aparcamiento en acuerdo con la puerta eléctrica ? Bri (miklat) se ajusta a las normas del edificio ? 2 aire acondicionado ? Nuevo calentador de agua solar bajo garantía ? Apartamento en excelente estado, parcialmente renovado ? El edificio está siendo objeto de renovación externa Aspectos destacados: ✅ Ideal para vivir o invertir ✅ Total privacidad – un apartamento por piso ✅ Ambiente residencial tranquilo y agradable ✅ Potencial para la renovación del edificio ? Precio del marketing: 1,720,000 ?