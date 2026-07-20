Barrio residencial Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion

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Apartamento 3.5 habitaciones en venta
Jerusalem Street – Rishon LeZion
¿Busca un apartamento excelente para vivir o invertir en? ¡Este podría ser exactamente lo que necesitas!
Detalles de la propiedad:
? 3.5 piezas
? Cerca de 70 m2
? 3a planta en 3
? Un apartamento por piso – máxima privacidad y tranquilidad
? Apartamento especialmente tranquilo, no expuesto en la calle Jerusalén
? Aparcamiento en acuerdo con la puerta eléctrica
? Bri (miklat) se ajusta a las normas del edificio
? 2 aire acondicionado
? Nuevo calentador de agua solar bajo garantía
? Apartamento en excelente estado, parcialmente renovado
? El edificio está siendo objeto de renovación externa
Aspectos destacados:
✅ Ideal para vivir o invertir
✅ Total privacidad – un apartamento por piso
✅ Ambiente residencial tranquilo y agradable
✅ Potencial para la renovación del edificio
? Precio del marketing: 1,720,000 ?
Localización en el mapa
Rishon LeZion, Israel
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