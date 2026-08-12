Casas del mar en Venta en Polonia

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Casa 5 habitaciones en Wiazowna, Polonia
Casa 5 habitaciones
Wiazowna, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 2
Una casa de 155 m2 en venta en Wiązowna, a solo 5 km de Varsovia. Amplio, funcional y listo …
$437,157
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Casa 8 habitaciones en Mierzynek, Polonia
Casa 8 habitaciones
Mierzynek, Polonia
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Número de plantas 2
La casa se encuentra en la última fila de edificios, bordeando directamente en el Bosque Kab…
$3,84M
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Casa 5 habitaciones en Mierzynek, Polonia
Casa 5 habitaciones
Mierzynek, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
segmento medio para la venta - Białołęka, Brzeziny Street. Un segmento medio moderno y funci…
$527,238
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LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Varsovia, Polonia
Casa 4 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Número de plantas 2
Casas en venta en el moderno desarrollo residencial de Miłosna en Majdan. Estas viviendas d…
$264,679
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Casa 9 habitaciones en Konstancin Jeziorna, Polonia
Casa 9 habitaciones
Konstancin Jeziorna, Polonia
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 343 m²
Número de plantas 2
Gaia Park Housing Estate – un lugar donde la naturaleza marca el ritmo. Konstancin-Jeziorna…
$1,07M
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Casa 4 habitaciones en Mysiadlo, Polonia
Casa 4 habitaciones
Mysiadlo, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Número de plantas 2
Hogares inspirados en la luz, la armonía y la naturaleza Zielone Mysiadło es un moderno barr…
$344,427
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Casa 8 habitaciones en Mierzynek, Polonia
Casa 8 habitaciones
Mierzynek, Polonia
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 758 m²
Número de plantas 2
VILLA MODERNA EN EL CORAZÓN DE MOKOTÓW Chalet espacioso Silencio Espacio único Silencio int…
$4,21M
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